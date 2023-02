Była na przejściu dla pieszych, kierowca ją ominął i zatrzymał się za pasami. Tylko na chwilę

czytaj dalej

To, co się wydarzyło z tymi pieniędzmi i z tym konkursem, jest karygodne - ocenił w TVN24 Szymon Osowski, prezes zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Odniósł się do kwestii dotacji z publicznych pieniędzy przeznaczanych przez resort edukacji ministra Przemysława Czarnka na zakup nieruchomości dla organizacji zbliżonych do PiS. Dodał, że jeśli nie będzie zmiany w kontekście funkcjonowania prokuratury, "odpowiedzialności" by się nie spodziewał.