Taksówkarz nie miał prawa jazdy. Wpadł, bo nie zapiął pasów

Policjanci z Inowrocławia (woj. kujawsko-pomorskie) zatrzymali kierowcę taksówki, który jechał bez zapiętych pasów. Co więcej nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Teraz mężczyzna poniesie konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego zachowania.

W trakcie kontroli okazało się, że jeden z kierowców zlekceważył przepisy ruchu drogowego. Jechał bez zapiętych pasów, co nie umknęło uwadze policjantów. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 100 złotych i 5 punktami karnymi. Na tym jednak nie koniec.

Nie miał uprawnień do kierowania

"Ponadto, kierowca taksówki, świadcząc usługi przewozowe, nie posiadał w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami. Policjanci wystąpili do sądu z wnioskiem o ukarane go i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów" - przekazała aspirant sztabowa Izabella Drobniecka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.