Nie żyje ośmioletni chłopiec, pod którym załamał się lód na rzece

Nieprzytomne dziecko zostało odnalezione przez strażaków w czwartek w rzece Iławce (woj. warmińsko-mazurskie) i przewiezione do szpitala. Niestety, nie udało się go uratować. Pod ośmiolatkiem załamał się lód, kiedy chodził po nim wraz z kolegą.

- Strażacy z łodzi natrafili na dryfujące w rzece dziecko. Podjęli chłopca z wody i natychmiast przystąpili do jego resuscytacji. Na brzegu przekazano je ratownikom medycznym, którzy prowadząc cały czas walkę o życie 8-latka przetransportowali go do szpitala - relacjonował rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej starszy kapitan Grzegorz Różański.