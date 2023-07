15-latek na hulajnodze potrącił kobietę. 84-latka zmarła w szpitalu

czytaj dalej

Ten teledysk sprawia, że płaczę... znaczy dla mnie tak wiele i mam nadzieję, że będzie znaczył tak samo dużo dla was - napisała Billie Eilish, prezentując w mediach społecznościowych klip do "What Was I Made For?". To nowa piosenka, którą usłyszymy w filmie "Barbie".