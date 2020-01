"Jechał agresywnie. Nagle zaczął wyprzedzać, zmusił mnie do zjazdu na pobocze"

- Wyprzedzał na linii ciągłej, na górce i jechał tak agresywnie, że kierowca tego auta musiał zjechać na pobocze - opowiada pan Kamil, który zarejestrował niebezpieczny manewr kierowcy ciężarówki. Na nagraniu widać, że niewiele brakowało do zderzenia. Film otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Na filmie widać, że mimo podwójnej ciągłej linii kierowca wyprzedził rowerzystę - na tym jednak nie skończył. Jechał dalej, aż wyrównał do kierowcy osobówki, nie wyprzedził go do końca i zaczął zjeżdżać na prawy pas.