Na pasach nie przepuścił dziewczynki, po chwili odebrał wysoki mandat

Policjanci z grupy Speed podczas patrolu zauważyli na jednej z dróg w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie) kierowcę busa, który zbliżając się do przejścia dla pieszych - przed którym zatrzymał się inny samochód, aby przepuścić pieszą - postanowił pojechać dalej. Mężczyzna został ukarany mandatem.

W związku z zachowaniem mężczyzny funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej. Okazało się, że samochód prowadził 45-latek. Mężczyzna za to, że nie przepuścił dziewczynki i stworzył zagrożenie w ruchu drogowym został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł.