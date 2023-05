Tragiczny wypadek na cmentarzu. Nie żyje starszy mężczyzna

czytaj dalej

Para Brytyjczyków - 40-letni Jaime Carsi i 39-letnia Mary Somerville - wyjechała na miesiąc miodowy na Majorkę. Gdy 6 maja nie pojawili się na spotkaniu, znajomi udali się do ich apartamentu. Tam znaleźli przytuloną do siebie parę, leżącą nieruchomo w łóżku. Mężczyzna był martwy, kobietę przetransportowano do szpitala w Manacor. Jak informują władze, doszło do zatrucia tlenkiem węgla.