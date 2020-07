Ratownik z Helu o akcji tworzenia "łańcucha życia". "Byliśmy zdziwieni skalą reakcji"

"Sznur" do "wydeptania" życia

"Sznur" to inne określenie tak zwanego "łańcucha życia". – Chodzi o to, że tonący może leżeć na dnie. Im więcej ludzi, tym łatwiej jest go "wydeptać". Łapiemy się za ręce, idziemy wzdłuż linii brzegowej i szukamy tej osoby, żeby jak najszybciej wydobyć ją z dna – wyjaśnia Ziółkowski.