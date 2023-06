Płonął zakład produkujący palety. Strażacy gasili go do rana

W Gurczu (woj. pomorskie) w zakładzie produkującym palety i zaślepki kołowe doszło do pożaru magazynu. Nikt nie został poszkodowany, ale akcja gaśnicza zaangażowała 14 zastępów i trwała do rana.

Zgłoszenie o pożarze w Gurczu (woj. pomorskie), do którego doszło w hali magazynowej zakładu zajmującego się produkcją i naprawą palet, wpłynęło do strażaków we wtorek 20 czerwca o godzinie 20.27. Jej powierzchnia to 600 metrów kw.