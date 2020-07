"Ratownik nie zauważył pływającego mężczyzny i uderzył w niego motorówką". 49-latek trafił do szpitala

Ratownik WOPR podczas patrolu nie zauważył pływającego 49-latka i uderzył w niego motorówką - ustalili wstępnie policjanci. Mężczyzna trafił do szpitala. Policjanci wyjaśniają teraz okoliczności zdarzenia, a prezes Wdeckiego WOPR mówi: to jeden z najlepszych ratowników, wiele razy brał udział w ratowaniu ludzkiego życia.

"Jeden z najlepszych ratowników"

Dodał, że nie wie, co dokładnie wydarzyło się w niedzielę, bo nie było go na miejscu. - Podejrzewam, że mógł to być nieszczęśliwy wypadek. Do zdarzenia nie doszło na kąpielisku w Grzybku, tylko po drugiej stronie. Tam rzadko ktoś pływa - mówi.