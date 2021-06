"Ciągle mam przed oczami tę piękną, radosną i energiczną dziewczynę". Marsz milczenia po śmierci Magdy

Ruszyli sprzed liceum w Gryficach, do którego chodziła Magda, i w milczeniu idą w kierunku Placu Zwycięstwa, gdzie w niebo wypuszczą białe balony. Marsz po śmierci zamordowanej osiemnastolatki zorganizowali uczniowie i nauczyciele z jej liceum. - To nasz sposób wyrażenia buntu wobec obezwładniającej, bezsensownej i porażającej przemocy - mówi dyrektor placówki.

- W całym tym koszmarze buduje mnie to, że widzimy gołym okiem gigantyczną solidarność wśród naszych uczniów. Chcieli się zbuntować przeciwko tej zbrodni, przeciwko przemocy, przeciwko poczuciu zagrożenia. To od nich wyszła inicjatywa zorganizowania czarnego marszu - opowiada dyrektorka.

"Taką ją zapamiętam"

- To była osoba, od której aż kipiało tym, co w młodości jest najwspanialsze: radość, ufność, optymizm. Ciągle mam ją taką, uśmiechniętą, przed oczami. Taką ją zapamiętam. Myśl, że ktoś tak brutalnie przerwał życie Magdy, łamie mi serce - opowiada Aleksandra Maliborska, polonistka.

Zbrodnia

31.05. | Dawid J. przyznał śledczym, że zabił 18-letnią Magdę, która zniknęła tydzień temu. Kobieta została wywieziona przez niego do lasu i tam - jak przekazuje prokuratura - uduszona. Mężczyzna przyznał się do zbrodni. Nie pierwszej w jego życiu. 28-letni Dawid J. piętnaście lat temu zabił Sylwię. Miał wtedy 14 lat.

Policjanci, którzy przystąpili do poszukiwań, skupili się na analizie nagrań z kamer w miejscach, gdzie przejeżdżała Magda. Badali też historię logowań telefonów komórkowych w okolicy. Na podstawie tej pracy wskazali, że prawdopodobnym sprawcą jest Dawid J. Mężczyzna został zatrzymany 29 maja. We wtorek rano został aresztowany przez sąd w Kamieniu Pomorskim . Grozi mu dożywocie.

To nie pierwsza zbrodnia Dawida J. Poprzednią popełnił w 2006 roku. Wtedy zabił trzynastoletnią koleżankę z klasy. Trafił do poprawczaka. Podczas przepustek miał dopuszczać się kolejnych przestępstw – między innymi molestować swoją rodzoną siostrę, zaatakować młodą kobietę. W 2012 roku wyszedł na wolność i wrócił do rodzinnej miejscowości. Rodzina ofiary opowiadała nam wówczas, że musi go oglądać każdego dnia, a po młodym wówczas mężczyźnie nie widać żadnych wyrzutów sumienia.