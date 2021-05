"Próbował przejechać policjanta". Padły strzały, ale kierowca uciekł

Do zdarenia doszło w nocy z czwartku na piątek w Grudziądzu. Policjanci podeszli do samochodu stojącego na jednym z parkingów. - W chwili, kiedy funkcjonariusze podjęli interwencję doszło do czynnej napaści na funkcjonariuszy. Ten kierowca próbował przejechać policjanta, na szczęście funkcjonariuszowi nic poważnego się nie stało - mówi podkom. Robert Szablewski z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.