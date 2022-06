Daniele w Grudziądzu. "Straty sięgają kilku tysięcy złotych"

czytaj dalej

Brytyjskie władze podpisały z rządem Rwandy umowę, zgodnie z którą nowo przybyli do Wielkiej Brytanii imigranci będą mogli być odsyłani do tego afrykańskiego kraju. Pierwszy taki lot deportacyjny ma odbyć się w najbliższy wtorek. Jak donosi w sobotę "The Times", książę Karol nazwał w prywatnej rozmowie rządowe plany "zatrważającymi".