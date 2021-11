Pożar w zakładzie recyklingu wstrzymał ruch pociągów. Uszkodzona została sieć trakcyjna, apel do mieszkańców

czytaj dalej

Ewentualne całkowite zamknięcie polsko-białoruskiej granicy dla ruchu towarowego oznaczałoby dla Polski utracone wpływy z eksportu na Białoruś w wysokości 1,6 miliarda euro - podał Polski Instytut Ekonomiczny. Jak wskazano, najmocniej dotknęłoby to eksporterów części do taboru kolejowego, jabłek oraz grzybni żywej. W tym roku od stycznia do sierpnia na Białoruś trafiło ponad 15 proc. polskiego eksportu tych produktów.