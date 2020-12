Jechał ciągnikiem tak pijany, że nie był w stanie dmuchnąć w alkomat

Pan Daniel pomógł policji zatrzymać 67-letniego kierowcę, który pijany jechał nieoświetlonym ciągnikiem pod prąd. Nie było z nim kontaktu, a mimo to wykonywał niebezpieczne manewry. Jak podaje policja, jego stan nie pozwolił mu nawet na dmuchnięcie w alkomat. Nagranie z interwencji dostaliśmy na Kontakt 24.

W sobotę około godz. 18 pan Daniel Labuda jechał z Gowidlina w kierunku Widnej Góry. To boczna droga, nieoświetlona. Nagle zauważył na środku drogi ciągnik rolniczy bez włączonych świateł – stał on na jego pasie ruchu, ale zwrócony był w przeciwnym kierunku.

- Wysiedliśmy wraz z ojcem mojej żony, który z nami jechał, żeby zobaczyć, co się stało – opowiada nam pan Daniel. Za kierownicą ciągnika zastali mężczyznę, który był zupełnie pijany. Silnik pojazdu wciąż był włączony.

Prawie potrącił policjanta

- Co chwilę próbował ruszyć, wrzucał biegi. Staliśmy blisko, więc poprosiłem żonę, żeby odjechała, bo bałem się, że uderzy w nasz samochód – opowiada. Za każdym razem, gdy wraz z teściem chcieli wyciągnąć mężczyznę z traktora, ten ruszał albo do przodu, albo do tyłu, więc, bojąc się o swoje zdrowie i życie, zrezygnowali z tego pomysłu. Na szczęście nie czekali długo na policjantów, bo jedynie kwadrans.