Wróciła do domu, zauważyła uszkodzoną szybę i znalazła pocisk. Tropy zaprowadziły policjantów na strzelnicę

Tropy prowadziły do pobliskiej strzelnicy. Policja sprawdza, co się stało

- Będący na miejscu funkcjonariusze ustalili, że na oddalonej o 1,5 km strzelnicy odbywały się strzelania. To one mogły doprowadzić do przestrzelenia szyby okiennej w domu jednorodzinnym. Na szczęście w momencie zdarzenia nie było nikogo w budynku - przekazali policjanci z Gołdapi. Funkcjonariusze dotarli do właściciela strzelnicy i ustalili listę osób, które uczestniczyły w strzelaniu. Przesłuchali też świadków. Jak relacjonują, wytypowali, a następnie zatrzymali do wyjaśnienia 41-letniego mężczyznę, mogącego mieć związek z tym zdarzeniem. - Tylko on na strzelnicy strzelał z broni długiej, inne osoby z krótkiej - w rozmowie z PAP tłumaczyła mł. asp. Marta Domańska, oficer prasowy gołdapskiej policji. Zaznaczyła przy tym, że dotychczas nie przedstawiono mężczyźnie zarzutu. W trakcie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli do sprawy siedem jednostek broni i kilkadziesiąt sztuk amunicji, które mężczyzna posiadał legalnie.