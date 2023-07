Pływali łódką po jeziorze, wpłynęli do Rosji. "Nie mieli pojęcia", ale i tak zostali ukarani

Turyści z Białegostoku wbrew przepisom przekroczyli polsko-rosyjską granicę przebiegającą przez jezioro Gołdap. Zostali zauważeni przez funkcjonariusza straży granicznej, który przebywał nad jeziorem w czasie wolnym od służby. Powiadomił on kolegów z placówki w Gołdapi. Na miejsce przybył patrol SG.

Straż graniczna apeluje

Straż graniczna przypomina, że na odcinku polsko-rosyjskim przekraczanie granicy państwowej może się odbywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. przejściach granicznych. - Apelujemy o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa - podała SG.

Za przekroczenia granicy państwa w miejscach do tego niewyznaczonych grożą konsekwencje karne. Takie zachowania, w zależności od okoliczności, są uznawane za przestępstwa lub wykroczenia, zagrożone karą grzywny do 500 złotych lub karą pozbawienia wolności do trzech lat.