Wataha wilków szukała ochłody przy wodopoju

Canopee to budowany w Szczecinie statek, który będzie służył do przewozu elementów rakiety Ariane 6 z Europy do Gujany Francuskiej. - Prywatna stocznia wybudowała fragment terytorium Francji - mówi pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.