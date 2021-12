Gmina Młynary. Wypadek podczas kuligu, ośmiolatek stracił palec

1. Rzucając się śnieżkami, nie wolno łączyć miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieniami. Nie rzucamy też nikomu kulkami w twarz. 2. Nie należy rzucać śnieżkami w nadjeżdżające samochody. Może to uszkodzić auto. Poza tym zaskoczony kierowca może stracić panowanie nad pojazdem i spowodować wypadek. 3. Nie wolno zjeżdżać na sankach w pobliżu jezdni, bo sanki mogą wjechać wprost pod samochód. 4. Na łyżwach jeździmy tylko w wyznaczonych miejscach, czyli na zorganizowanych lodowiskach. Stawki, jeziora czy rzeki nie są bezpiecznym miejscem do zabawy. 5. Jeśli widzimy zwisające z dachów sople, nie wolno ich strącać patykami czy kamykami. Grozi to urazem. 6. Nie wolno organizować kuligów na terenie dróg publicznych i zaczepiać sanek do pojazdów mechanicznych.