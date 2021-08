Problemy z wodą w czterech miejscowościach. Przez bakterie coli

Jak poinformował sanepid w Pruszczu Gdańskim, woda z ujęcia przy ulicy Ordynackiej w Bąkowie nadaje się do picia tylko po przegotowaniu. Wszystko przez to, że 3 sierpnia wykryto w nim bakterie z grupy coli.

Zalecenia dla mieszkańców

Ujęcie dostarcza wodę do: Kowal, Jankowa, Bąkowa, części Otomina i Borkowa. I to właśnie tam - jak przekazują inspektorzy sanepidu - nie powinno się używać wody z kranu bez wcześniejszego przegotowania. Po przegotowaniu może być ona używana do przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw i higieny osobistej. Woda z kranu nadaje się za to - jak informuje sanepid - do celów gospodarczych, takich jak spłukiwanie toalet, czy czyszczenie podłogi.