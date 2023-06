20-letni kierowca, amfetamina, alkohol, rozbite bmw i ucieczka z miejsca wypadku

W Głowińsku (woj. kujawsko-pomorskie) policjanci zatrzymali 20-latka, który, będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków spowodował kolizję drogową. Samochód, który prowadził, uderzył w drzewo i dachował. Pasażerka z obrażeniami trafiła do szpitala, natomiast kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, by po chwili na nie powrócić. Wówczas doszło do zatrzymania.