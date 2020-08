Na jachcie doznali udaru słonecznego. "Młodzi bagatelizują upały"

Do ratowników wodnych w Giżycku przyszło zgłoszenie o osobie, która zasłabła na jachcie. Gdy dotarli do jednostki, okazało się, że oprócz nastolatki, która poczuła się najgorzej, jeszcze dwie osoby wymagają pomocy lekarskiej.

Beztroska na "słoneczku"

- Źle się czuli, wymiotowali, byli osłabieni i apatyczni – opisuje Dariusz Luma, ratownik MOPR Giżycko. Miejscowi ratownicy twierdzą, że podobnych przypadków było więcej w ostatnich dniach i to głównie wśród młodszych osób.

- Młodzież beztrosko podchodzi do tego "słoneczka". Jestem młody, co mi to słońce zrobi – ocenia Luma. – Niestety ten przykład pokazuje, że takie wystawianie się na działanie promieni słonecznych kończy się tym, że żeglowanie przestaje być przyjemne – uważa.