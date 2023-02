Giżycko. Pijana matka nad ranem "spacerowała" z trzyletnią córką

Dwa promile alkoholu w organizmie miała 34-latka, która nad ranem w Giżycku (woj. warmińsko-mazurskie) chodziła po klatce schodowej jednego z bloków. Kobiecie towarzyszyła jej trzyletnia córka. Matka miała tłumaczyć funkcjonariuszom, że "córka chciała się przejść i jest to normalne". Z informacji policji wynika, że to nie pierwszy raz, kiedy mogło dojść do podobnej sytuacji. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.