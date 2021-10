Ojciec kazał córce zadzwonić na policję i przyznać się, że była pijana, gdy prowadziła auto

1,5 promila w organizmie

"Po pewnym czasie córka ponownie zadzwoniła do ojca i poprosiła o zrobienie herbaty. Gdy mężczyzna wyszedł na parking, zauważył zaparkowane auto córki. Podszedł i otworzył drzwi, wyczuł wtedy od niej woń alkoholu. Natychmiast wyciągnął kobietę z auta i poszedł z nią do domu, gdzie nakazał zadzwonić na policję i przyznać się do jazdy w stanie nietrzeźwości" - przekazała warmińsko-0mazurska policja. - "Jak dodał, do przyjazdu policyjnego patrolu, miał córkę cały czas na oku. Do chwili przyjazdu patrolu kobieta nie piła żadnego alkoholu. Podczas wykonywania czynności 33-latka kilka razy zmieniała wersję wydarzeń, mówiąc m.in., że alkohol wypiła po przybyciu do domu".