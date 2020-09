Ośmioletnia dziewczynka na wózku inwalidzkim wpadła do kanału. Z wody wyciągnął ją żeglarz

Dziewczynka poruszająca się na wózku inwalidzkim wpadła do Kanału Łuczańskiego w Giżycku (województwo warmińsko-mazurskie). Ośmiolatkę wyciągnął żeglarz, który usłyszał matkę dziecka wzywającą pomocy. Do przyjazdu służb reanimował dziewczynkę. Sprawę bada policja.

Z relacji kobiety wynika, że gdy odwróciła się na chwilę w drugą stronę, wózek z dzieckiem zsunął się do wody. Dziewczyna była przypięta pasami do wózka, a matka prawdopodobnie nie przyblokowała go hamulcem.

Dziewczynka jest w stanie ciężkim

Matka dziewczynki zaczęła wzywać pomocy. Jej krzyki usłyszał żeglarz, który w tym momencie przepływał na łódce typu houseboat Kanałem Łuczańskim. To on wyciągnął dziecko z wody i podjął jako pierwszy reanimację. Prowadził ją do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Na miejsce przyleciał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał ośmiolatkę do szpitala dziecięcego w Olsztynie. Jak przekazał we wtorek szpital, dziewczynka jest w stanie ciężkim. Matka została przesłuchana. W chwili wypadku była trzeźwa - podała giżycka policja.