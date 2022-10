Jechał pasem, którym nie powinien. Komendant został tylko pouczony za wykroczenie

czytaj dalej

W czwartek do Sejmu trafił projekt zmian ustawowych dotyczących systemu edukacji, określony już jako lex Czarnek 2.0, przede wszystkim z powodu zbieżności z zawetowanym wcześniej przez prezydenta podobnym projektem firmowanym przez ministra edukacji Przemysława Czarnka. - Ta ustawa mówi o braku zaufania do nauczycieli, do rodziców, do dzieci - oceniła Marianna Kłosińska z Fundacji Dzieci Mają Głos oraz Fundacji Bullerbyn na konferencji przed Sejmem. Do propozycji zmian w ustawie oświatowej odnieśli się także przedstawiciele innych organizacji oświatowych