Strzały w jednej z gdyńskich firm. Jest wyrok

Jak ustalił sąd, Stsiapan S. broń przynosił do biurowca w Gdyni, w którym pracował. 14 listopada 2017 roku futerał z bronią zauważył jeden z pracowników, wziął go do ręki, ale na polecenie Białorusina go odłożył. Wtedy oskarżony złapał za broń. Padły dwa strzały. Na szczęście nikt nie został ranny.