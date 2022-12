Wojsko chce przejąć lotnisko Kosakowo. W tym miejscu od lat odbywa się Open’er Festival

Wszystko wskazuje na to, że gmina Kosakowo będzie musiała przekazać armii teren portu lotniczego Gdynia-Kosakowo. Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło wniosek o przeznaczenie lotniska do wyłącznego użytkowania Sił Zbrojnych RP. Władze gminy nie chcą zgodzić się na oddanie terenu. Przypomnijmy, że w tym miejscu od lat odbywa się Open’er Festival.

Wójt Kosakowa o zamiarze przejęcia lotniska przez wojsko został poinformowany przez MON 30 listopada br. Jak przekazały władze gminy, ministerstwo zwróciło się z wnioskiem do resortu infrastruktury o zgodę na rozpoczęcie procedury rozwiązania umowy z 2010 r. Tym samym, lotnisko miałoby być docelowo użytkowane wyłącznie przez Siły Zbrojne RP do celów "obronności i bezpieczeństwa państwa".

- Warto podkreślić, że od 2010 roku Gmina Kosakowo nie była w stanie rozpocząć eksploatacji lotniska cywilnego Gdynia-Kosakowo użyczonego przez Wojewodę Pomorskiego, na co, zgodnie z umową użyczenia, miała 3 lata od jej podpisania, a minęło już 12 lat. W związku z niewywiązaniem się z umowy, resort obrony narodowej realizując Pakiet Wzmocnienia wynikający z ustawy o obronie Ojczyzny zaplanował wykorzystanie nieruchomości na wyłączne potrzeby Sił Zbrojnych RP - informuje Wydział Prasowy Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej.

Jak wskazują urzędnicy, "z lotniskiem związane są plany rozwoju gminy, długoletnie perspektywy tworzenia alternatyw komunikacyjnych". Mają tu na myśli plany budowy nowej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej do gminy Kosakowo, która miała biec obok lotniska.

"Zakup lotniska to milowy krok w rozwoju Kosakowa"

Przypomnijmy, że Port Gdynia-Kosakowo docelowo miał obsługiwać tanie linie lotnicze. Przygotowania prowadzono od 2007 r., jednak siedem lat później, po decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że dotacje lokalnych władz dla spółki były niedozwoloną pomocą publiczną, doszło do upadłości spółki zarządzającej portem.

Urzędnicy podkreślają jednak, że jeżeli niepożądana dla gminy decyzja zostanie podjęta przez wzgląd na sytuację geopolityczną, "stanie się ona konieczna do zaakceptowania".

Jeżeli dojdzie do wygaśnięcia umowy z wojewodą, gmina Kosakowo będzie zmuszona przekazać wojsku teren portu w ciągu maksymalnie 9 miesięcy. Termin jej rozwiązania ma być zależny od procedowania wniosku przez MON oraz przez pozostałe strony tj. od Ministra Infrastruktury, Prezesa Prokuratorii Generalnej RP oraz Wojewody Pomorskiego.

Wojsko zaznacza, że wszystkie inwestycje zrealizowane na nieruchomościach należących do lotniska przejdą na jego rzecz bez prawa do odszkodowania i bez prawa do żądania zwrotu nakładów. Wójt Kosakowa analizuje sytuację i nie wyklucza, że będzie jednak domagać się od MON zwrotu pieniędzy, za które kupiona została lotniskowa infrastruktura. W jej skład wchodzą między innymi budynek terminala, budynek biurowy, parkingi, drogi, oświetlenie i budynek lotniskowej straży pożarnej.