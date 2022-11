Nie żyje 73-latek potrącony w Gdyni. Policja zatrzymała 34-latka, był pijany

Do wypadku doszło przed południem w niedzielę na ul. Witomińskiej w Gdyni. Kierowca seata na przejściu dla pieszych potrącił 73-letniego mieszkańca miasta, a następnie porzucił samochód i uciekł do pobliskiego lasu. W pogoń za sprawcą ruszyli świadkowie, ale nie udało się go zatrzymać. Potrącony na przejściu dla pieszych mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Tam zmarł.