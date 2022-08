Wbiegł na "czerwonym" wprost pod auto i się poślizgnął. Zdarzenie zarejestrowała kamera

czytaj dalej

Helen Rhodes po piętnastoletnim pobycie w Hongkongu postanowiła wrócić z mężem i dwójką dzieci do Wielkiej Brytanii, by zacząć "nowy rozdział". Podczas lotu kobieta zmarła we śnie. Przyczyny zgonu jak dotąd nie podano do publicznej wiadomości. "Ta strata jest niewyobrażalna. Helen była oddaną żoną i matką. Była spoiwem rodziny" - napisała przyjaciółka zmarłej, która założyła zbiórkę, by zebrać środki na pogrzeb i wsparcie dla jej bliskich.