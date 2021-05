Sześcioro licealistów walczy o przyszłość Bałtyku

Zaczęło się od konkursu

Zaczęło się od ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii, w ramach której uczniowie i uczennice sami organizują projekty społeczne. Gdyńscy licealiści swoją akcję nazwali "See the sea" (po polsku "Zobacz morze"). Na początku o problemach Bałtyku sami wiedzieli niewiele, teraz projekt pochłonął ich całkowicie.

- W Bałtyku od II wojny światowej zalegają wraki, jest to morze niedotlenione i otoczone przez kraje silnie rozwinięte przemysłowo – problemy naszego morza wylicza Zosia Ossowska. – Chcemy też sprawdzić, co ludzie sami wiedzą. Już od pewnego czasu prowadzimy naszą akcję w mediach społecznościowych i chcemy wiedzieć, czy przyniosła ona jakiś skutek – mówi z kolei Szymon Fidziński, kolejny członek grupy "See the sea".