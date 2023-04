Śmiertelny wypadek w Gdyni. 80-letni kierowca zderzył się z motocyklistą

czytaj dalej

Dużo pomagamy, cały czas - mówiła we "Wstajesz i weekend" Natalia Izdebska, radna Irpienia i założycielka fundacji Teofi Polskie Serce. Mówiła o apelach, jakie płyną z Ukrainy do jej fundacji. - Pracujemy nad nowym projektem, bo mamy dużo apeli od małych gmin i miasteczek - przekazała. Wyjaśniała, że chodzi o poszukiwania sponsora do zakupu karawanów pogrzebowych.