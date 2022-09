Gdyńska restauracja zniknie z mapy miasta. "Inflacja pożera to, co udało nam się z takim trudem zarobić"

Wegetariańska restauracja Syto zamknie się na koniec września. Wszystko przez wysokie ceny produktów i rachunków. - Mogliśmy podnosić ceny tylko do pewnego momentu, bo w pewnym momencie okazało się, że nasi goście nie mają już pieniędzy, żeby chodzić do restauracji - tłumaczy właściciel.

- Koszty wzrosły absolutnie na każdym możliwym polu, od prostej rzeczy jak warzywa, które podrożały o sto procent, inne półprodukty, inflacja , która pożera to, co udało nam się z takim trudem zarobić, absolutnie nie mówiąc o kosztach energii, które poszybowały w górę - wymienia Bartosz Filipowicz, właściciel restauracji.

- Mogliśmy podnosić ceny tylko do pewnego momentu, bo w pewnym momencie okazało się, że nasi goście nie mają już pieniędzy, żeby chodzić do restauracji, co zresztą widać w całej gastronomicznej kulturze. Gości jest mniej, a jak przychodzą, to zamawiają mniejsze rzeczy, nie domawiają sobie picia, nie domawiają sobie deserów - mówi Filipowicz.