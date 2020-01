Rogatki opadają, a oni jadą. "Tym razem to już było przegięcie"

"To było przegięcie"

- Takie sytuacje są nagminne. Widziałem to wielokrotnie, ale tym razem to było przegięcie, bo tam ponad dziesięć samochodów przejechało, a potem widać, jak przejeżdżają pociągi - mówił pan Przemysław, który był świadkiem tej sytuacji i często przejeżdża tą trasą.

"Przykład nieodpowiedzialności"

O sytuację z Gdyni zapytaliśmy PKP PLK. - To przykład nieodpowiedzialności niektórych uczestników ruchu drogowego. Ignorowanie włączonej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej jest jednym z podstawowych błędów prowadzących do tragedii na przejazdach. Kierowca zbliżając się do przejazdu jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Na filmie widać, że dróżnik obsługujący przejazd ma problemy z zamknięciem rogatek, bo kierowcy wciąż wjeżdżają pod drągi - komentuje Przemysław Zieliński z biura prasowego PKP PLK.