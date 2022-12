Podczas skoku na bungee pękła lina, wyrok dla instruktora. Sąd: zabrakło kontroli

39-latek trafił do szpitala 22.07| Podczas skoku na bungee z wysokości ponad 90 metrów skoczkowi wypięła się uprząż i spadł na poduszkę powietrzną. To prawdopodobnie uratowało mu życie. 39-letni mężczyzna trafił do szpitala. Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia. tvn24