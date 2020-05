Podchodzą do młodych fok i przepędzają je do wody. "To naganne, one też mają prawo być na plaży"

Jest wiosna, młode foki zaczynają więc pojawiać się na polskim wybrzeżu. Cztery szczenięta na odpoczynek wybrały sobie miejsce na końcu Skweru Kościuszki w Gdyni. Chociaż to naturalne, są osoby, które na siłę próbują przepędzić je do wody. Myślą, że pomagają - To nie jest pomoc. Nie można zbliżać się do fok - stanowczo przypomina Błękitny Patrol WWF.

Na końcu Skweru Kościuszki w Gdyni od kilku tygodni zaczęły pojawiać się młode foki szare. Nie ma w tym nic dziwnego. Jak mówi Michał Krause z Błękitnego Patrolu WWF Polska, trzeba pamiętać, że zwierzęta te żyją zarówno w wodzie, jak i na lądzie.

- Wychodzą na ląd, żeby odpocząć. W większości są zdrowe, my jako wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF je monitorujemy. Niestety, nie zawsze możemy być na miejscu - mówi Krause.

Niestety, bo, jak się okazało, nie wszyscy wiedzą, jak się zachować przy fokach. Szczególnie było to widać w ostatnich dniach, kiedy pogoda zachęciła do spacerów nad morzem.

- Ludzie schodzili do fok, robili sobie z nimi zdjęcia. Część osób próbowało nawet przepędzić je do wody. To są naganne zachowania. Foki mają prawo, żeby żyć na polskim wybrzeżu, tak samo jak i my - przypomina Krause.

Jak mówi, część osób myślało, że wyganiając foki siłą do wody, im pomaga. - To nie jest pomoc.

Zachowaj odległość, z psem tylko na smyczy

Jest kilka zasad, o których należy pamiętać, jeśli na plaży spotkamy odpoczywającą fokę.

- Po pierwsze nie można się do nich zbliżać. Najlepiej zachować 20 metrów odległości. To nie zawsze jest możliwe, jak w przypadku szczeniąt w Gdyni, ale wystarczy nie schodzić z trasy spacerowej i się nie zbliżać do zwierząt - wymienia Krasue.

Dodaje, że bardzo ważne jest także, żeby z psem wychodzić tylko na smyczy. W tym roku kilka fok, które leżały na plaży, potrzebowało pomocy właśnie przez pogryzienia.

- Jeśli ktoś ma podejrzenia, że foka jest ranna, potrzebuje pomocy, może zadzwonić na numer Błękitnego Patrolu WWF albo do Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. To najlepsza i jedyna pomoc, jakiej można udzielić - tłumaczy Krause.

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym BŁĘKITNY PATROL WWF, dzwoniąc pod numer telefonu 795 536 009 lub STACJĘ MORSKĄ w Helu – pod numerem telefonu 601 889 940.

Młode foki pojawiły się w Gdyni Anna Kassolik, Błękitny Patrol WWF

Do fok nie powinniśmy się zbliżać Anna Kassolik, Błękitny Patrol WWF

Autor:MAK/gp

Źródło: TVN24