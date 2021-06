ORP Błyskawica już na swoim miejscu. Wygląda niemal tak samo, jak 79 lat temu

- To była skomplikowana operacja, ale ORP Błyskawica wraca na swoje miejsce – komentuje renowację okrętu Paweł Lulewicz, prezes PGZ Stoczni Wojennej. Remont trwał 107 dni. Obejmował praktycznie sprawdzenie i wyremontowanie wszystkich elementów jednostki oraz renowację i odmalowanie.

Jak mówi Lulewicz, najbardziej kłopotliwym elementem było to, że konieczne było zastosowanie technologii nitowania, którą zbudowano kadłub ORP Błyskawica. Obecnie już się jej nie używa – statki się spawa.

Odmłodzenie okrętu

Naprawę dokową okrętu rozpoczęto 9 marca, co wówczas również relacjonowaliśmy. Początkowy termin zakończenia projektu wyznaczono na 8 czerwca, jednakże zdecydowano się go wydłużyć do 24 czerwca w związku z rozszerzeniem zakresu prac.