Ambasador USA w Polsce: mamy wyjątkowe możliwości zbudowania polsko-amerykańskiego braterstwa

To, co teraz robimy razem będzie miało ważne konsekwencje dla przyszłych pokoleń. Jak nigdy do tej pory mamy wyjątkowe możliwości zbudowania polsko-amerykańskiego braterstwa - mówił podczas konferencji w porcie w Gdyni Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski. Do portu zawinął niszczyciel rakietowy USS Gravely.