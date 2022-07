Pociągnęła łyk alkoholu z butelki, a potem odjechała autem. Tłumaczyła, że jest lekarką i spieszy się do pracy

czytaj dalej

W aptekach może brakować niektórych leków i to z różnych grup. - To jest cały szereg różnych preparatów na różne schorzenia. I to od leków psychiatrycznych po mleka dla dzieci czy leki na cukrzycę. Z każdej grupy zawsze jakiegoś leku brakuje - opowiada Łukasz Konka z apteki "Rosa" w Łodzi. Farmaceuci proponują zamienniki, ale i tych zaczyna ubywać.