Mieli pobić, grozić śmiercią i zamknąć w piwnicy. Kobieta i dwóch mężczyzn z zarzutami

Zarzuty - pozbawienia wolności, kradzieży z użyciem przemocy, kierowania gróźb karalnych i użycia niebezpiecznego narzędzia - usłyszało dwóch mężczyzn i kobieta, którzy mieli uwięzić w piwnicy w Gdyni 29-latka. Jak informuje policja, mieli m.in. pobić mężczyznę i grozić mu śmiercią. Zostali aresztowani i najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Śródmieściu zatrzymali 29-latka, 43-latka i 30-latkę, którzy pobili 29-letniego mężczyznę i zamknęli go w piwnicy. Funkcjonariusze ustalili, że jeden ze sprawców ugodził mężczyznę nożem. Sprawcy zdarzenia zostali przewiezieni do policyjnej celi. W sobotę na wniosek prokuratora mężczyźni i kobieta trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. - W czwartek po południu policjanci pojechali na interwencję, gdzie według osoby zgłaszającej słychać było krzyk osoby, która prawdopodobnie jest uwięziona w jednej z piwnic - relacjonuje podkom. Jolanta Grunert z policji w Gdyni.

Na miejscu okazało się, że do piwnicy można wejść jedynie przez mieszkanie. - Z uwagi na to, że nikt nie reagował na pukanie, a drzwi były otwarte, funkcjonariusze weszli do mieszkania, by jak najszybciej udzielić pomocy potrzebującej osobie - przekazuje Grunert. W środku mundurowi zastali dwóch mężczyzn - w wieku 29 i 43 lat - oraz 30-letnią kobietę. Usłyszeli też krzyk i uderzenia dochodzące spod podłogi. Drzwi do piwnicy były jednak zamknięte, nie miały też klamki. - Funkcjonariusze otworzyli drzwi za pomocą śrubokręta, a po zejściu na dół zobaczyli 29-letniego mężczyznę, który był pobity i ranny - informuje policjantka.

Okazało się, że dwóch mężczyzn, którzy siedzieli w mieszkaniu, dzień wcześniej zorganizowało tam libację alkoholową. 29-latek - uwięziony później w piwnicy - nie chciał brać w niej udziału. - Po jakimś czasie mężczyźni zeszli do piwnicy, gdzie nocował. Zabrali mu saszetkę, telefon, zegarek i grozili pozbawieniem życia. Zaczęli go bić, a jeden z nich ugodził go nożem. Po wszystkim zamknęli swoją ofiarę w pomieszczeniu i uniemożliwili jej wyjście - opisuje Grunert. Nad ranem - jak wynika z ustaleń śledczych - dołączyła do nich kobieta, która także miała znęcać się fizycznie nad 29-latkiem.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty: pozbawienia wolności, kradzieży z użyciem przemocy, kierowania gróźb karalnych oraz użycia niebezpiecznego narzędzia. A sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Grozi im do 12 lat więzienia.

