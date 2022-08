Miał wyprowadzić psy na spacer, jeden z nich go zaatakował. 47-latek nie żyje

Do tragedii doszło we wtorek wieczorem w jednym z bloków przy ulicy Pańskiej w Gdyni. Pierwszą informację i zdjęcie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24. - Mężczyzna został zaatakowany przez psa, z informacji jakie mamy jest to pies rasy pitbull - mówi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.