Zakażony przedszkolak, na kwarantannie dziewięcioro dzieci, ich rodziny i pracownicy

Decyzją sanepidu placówka funkcjonować będzie normalnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. - Tego typu sytuacje zawsze są niepokojące. Miasto Gdynia we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz dyrektorami przedszkoli wdraża jednak wszelkie środki, by w czasie pandemii zapewnić możliwie najbezpieczniejsze warunki nauki i opieki nad maluchami - dodała rzeczniczka gdyńskiego magistratu.

"Luzowanie restrykcji"

W środę na konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował o "poluzowaniu zasad sanitarnych dotyczących funkcjonowania placówek przedszkolnych". Według nowych wytycznych jednemu dziecku w placówce należy zapewnić 1,5 mkw. powierzchni, wcześniej wynosiła ona 2-2,5 mkw. Decyzję minister tłumaczył tym, aby więcej dzieci mogło zostać objętych opieką. Jak zaznaczył Piontkowski, samorządy przy wcześniej obowiązujących ograniczeniach, zwracały uwagę na to, że część dzieci z takiej opieki nie będzie mogła korzystać. Minister podkreśli, że sanepid wskazuje na to, że te wyliczenia dotyczące powierzchni nie są aż tak bardzo restrykcyjne. - GIS wskazuje na to, że te 1,5 m kw na dziecko nie musi być co do centymetra - powiedział. Minister opisał też jak ma wyglądać postępowanie placówki edukacyjnej w przypadku ewentualnego podejrzenia choroby lub zakażenia. Rodzice powinni skontaktować się z lekarzem, który zleci, w razie konieczności, wykonanie testu na obecność koronawirusa. Jeśli wynik będzie dodatni, dyrektor składa wniosek o wydanie opinii do powiatowego inspektora sanitarnego w jaki sposób zorganizować zajęcia. - Inspektor sanitarny przygląda się sytuacji. Prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Sprawdza krąg osób, które miały styczność osobą zarażoną i te osoby będą musiały udać się na kwarantannę - wyjaśnił.