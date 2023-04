Emeryt straszył nastolatków czymś, co przypominało pistolet. Za głośno słuchali muzyki

Do zdarzenia doszło w sobotę 15 kwietnia około godziny 11.30. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni–Oksywiu otrzymali zgłoszenie od kobiety o groźbach karalnych kierowanych do jej dzieci. Mundurowi ustalili, że 16-letnia córka i 14-letni syn zgłaszającej słuchali głośno muzyki w pobliżu pętli autobusowej przy ul. Zielonej.

- W pewnym momencie podszedł do nich mężczyzna i kazał małoletnim wyłączyć muzykę, po czym wyjął przedmiot przypominający broń i powiedział, że jej użyje jeśli go nie posłuchają - podała w poniedziałek oficer prasowa gdyńskiej policji podkom. Jolanta Grunert.

Następnie wraz z policjantami kobieta pojechała na komisariat, by ustalić dane personalne sprawcy gróźb. Mundurowi pojechali do miejsca zamieszkania 71-latka.

Gdynia. Groził miotaczem gazu w kształcie pistoletu, może trafić do więzienia

Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do policyjnego aresztu. W niedzielę usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa, a decyzją prokuratora zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych. Za popełnione przestępstwo 71-latkowi grozi do 2 lat pozbawienia wolności.