Ciało płetwonurka odnaleziono po godzinie nurkowania

czytaj dalej

To był człowiek wyjątkowy. Można powiedzieć, że był magiem, zamienił swoje życie i życie wielu innych osób w dzieło sztuki - powiedział Adam Pieczyński, były redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN, poproszony o wspomnienie Mariusza Waltera. Obaj współpracowali przez wiele lat, ale co istotniejsze, również przyjaźnili się. Z kolei innych były szef TVN24 Maciej Sojka wspominał "najlepszą radę", jaką dał mu Walter. - Nie mam w stosunku do niego innego słowa niż mistrz i przyjaciel - stwierdził Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, wspominając Waltera na antenie TVN24.