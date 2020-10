Areszt dla podejrzanego o atak nożem po protestach w Gdyni

Zatrzymanie, zarzuty, areszt

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 22 w centrum Gdyni. Mężczyzna zaczepił wówczas grupę młodych osób, wracających ulicą Świętojańską z protestu przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Między innymi zaczął on ubliżać kobietom. Podczas kłótni 23-latek stanął w obronie jednej ze swoich koleżanek. Wtedy napastnik wyciągnął nóż i ugodził go w twarz.