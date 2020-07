Przyłapana na kradzieży, szarpała się z ochroniarzem. Później podpaliła drzwi galerii handlowej

W nocy 8 lipca policjanci dostali zgłoszenie o pożarze drzwi wejściowych do jednej z galerii handlowych. Sam ogień nie wyrządził wielkich strat, ale uruchomił instalację przeciwpożarową i woda zalała sporą część sklepów, niszcząc przy okazji znajdujące się w nich towary. Straty poszkodowani wycenili na blisko pół miliona złotych.

- Na monitoringu było widać kobietę, która oblewa drzwi do galerii jakąś substancją i je podpala - opowiada st. asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Kradzież i zemsta

Jak zeznali pracownicy jednego ze sklepów, w kobiecie z nagrania rozpoznali klientkę, która ostatnio dwukrotnie została przez ochronę zatrzymana za próbę kradzieży. Najpierw miało to miejsce 10 czerwca, a potem 7 lipca, dzień przed podpaleniem.

Areszt i groźba 10 lat więzienia

- Policjanci bardzo szybko ustalili, gdzie przebywa poszukiwana przez nich kobieta. Do jej zatrzymania doszło w jednym z mieszkań na terenie Gdańska. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu, a potem została doprowadzona do prokuratury – mówi policjantka.