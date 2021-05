Dwóch mężczyzn okładało się w korku na obwodnicy Trójmiasta. Jeden z nich usłyszał zarzuty

Nie pierwszy raz?

– Prokurator nadzorujący sprawę z uwagi na chuligański charakter czynu podjął decyzję o objęciu ściganiem z urzędu tego przestępstwa oraz wydał postanowienie w przedmiocie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia podejrzanego do prokuratury. Dziś rano policjanci z komisariatu w Osowej zatrzymali sprawcę tego przestępstwa i zgodnie z postanowieniem doprowadzili mężczyznę do prokuratury – we wtorek poinformowała nas nadkom. Ciska.

Potwierdziła nam to Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania obrażeń ciała do 7 dni. Prokuratura uważa, że brał również udział w bardzo podobnej sytuacji 1 sierpnia w Pruszczu Gdańskim.

Agresja drogowa

Mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. – Złożył wyjaśnienia, z których wynika, że to nie on był tą stroną agresywną – mówi prokurator. Śledczy wystąpili do sądu o areszt dla niego, choć za zarzucane czyny grożą mu maksymalnie dwa lata więzienia.