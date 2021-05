Zakopali go żywcem, żeby przejąć majątek. Jest prawomocny wyrok

Zakopali go żywcem, żeby przejąć majątek. Jest akt oskarżenia 30.12 | Sześciu mężczyzn zasiądzie na ławie oskarżonych ws. zabójstwa przedsiębiorcy z Trąbek Wielkich. Ciało mężczyzny znaleziono zakopane w lesie, według śledczych prawdopodobnie został pochowany, gdy jeszcze żył. Sprawcy mieli zrobić to, by przejąć jego majątek warty około miliona złotych. tvn24