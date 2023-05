Kolejny wyrok zabójcy prezydenta Adamowicza. Sąd orzekł, że fałszował dokumenty w czasie procesu

Stefan W., skazany za zamordowanie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, usłyszał kolejny wyrok. Tym razem za podrabianie pism, które wysłał do sądu podpisując się nazwiskiem prokurator czy brata swojej ofiary - Piotra Adamowicza. Chciał w ten sposób spowodować przerwanie procesu.

Na początku procesu - w ubiegłym tygodniu - sąd utajnił wizerunek oskarżonego. Nie został on także doprowadzony na rozprawę.

Decyzja sądu

Akt oskarżenia do sądu skierowała Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz, zarzucając Stefanowi W. podrobienie dwóch dokumentów, co stanowi przestępstwo z art. 270 Kodeksu karnego. Prokuratura chciała dla W. dwóch lat pozbawienia wolności - maksymalny wymiar kary to 5 lat.