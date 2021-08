Wyrok w sprawie oświadczeń pomorskiego marszałka

Sąd Okręgowy w Gdańsku podtrzymał warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko marszałkowi pomorskiemu Mieczysławowi Strukowi, oskarżonemu o poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Zmienił też wcześniejszy wyrok i uniewinnił samorządowca w sprawie niewpisania przez niego do oświadczenia połowy działki budowalnej. Struk od początku nie przyznawał się do winy i twierdził, że zarzuty mają charakter polityczny.

W sprawie jednego zarzutu sąd podtrzymał werdykt Sądu Rejonowego w Gdańsku ze stycznia i umorzył warunkowo postępowanie karne przeciwko marszałkowi pomorskiemu Mieczysławowi Strukowi. Zmienił też wcześniejszy wyrok – uniewinniając polityka Platformy Obywatelskiej w sprawie niewpisania przez niego do oświadczenia połowy działki budowalnej. Sąd obniżył także okres próby z dwóch lat do roku. Mieczysław Struk (zgodził się na podanie danych osobowych - red.) ma wpłacić osiem tysięcy złotych na konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Wyrok jest już prawomocny.

Prokuratura domagała się między innymi zakazu pełnienia funkcji publicznych

Składowi sędziowskiemu przewodniczyła sędzia Joanna Szulc-Kozik, która odnosząc się do apelacji prokuratora stwierdziła, że sąd w całości nie podzielił zarzutów apelacji oskarżyciela.

Prokurator domagał się skazania samorządowca na 10 miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem na dwa lata oraz nałożenie zakazu pełnienia funkcji publicznych na trzy lata. Trzech obrońców Struka i on sam, wniosło o uniewinnienie. Sąd uznał, że oskarżony podał nieprawdę w oświadczeniu majątkowym złożonym za rok 2013. Nie wykazał w nim ponad 30 tysięcy złotych oszczędności zgromadzonych na dwóch kontach jego żony. Pieniądze te należały, do mieszkającego na Śląsku brata małżonki Struka, z tytułu wynajmu jego mieszkania na Wybrzeżu. Ten wątek sprawy został warunkowo umorzony na rok. Sąd zmienił wcześniejszy wyrok sądu pierwszej instancji i uniewinnił Struka w sprawie niewpisania przez niego do oświadczenia majątkowego za rok 2014 połowy działki budowalnej o powierzchni 0,1825 hektara w Rekowie Górnym (woj. pomorskie), nabytej przez jego żonę. Sąd zaznaczył, że żona samorządowca ukryła przed nim fakt zakupu gruntu i takie sytuacje zdarzają się w małżeństwach. Sąd podtrzymał też wcześniejsze ustalenia sądu pierwszej instancji i podtrzymał wyrok uniewinniający Struka m.in. z zarzutu nieumieszczenia w oświadczeniu majątkowym 50 tysięcy złotych pożyczki, którą żona samorządowca wzięła od ich wspólnego znajomego na zakup działki w Rekowie Górnym.